Египет заинтересован в опыте Азербайджана в сфере ASAN Xidmet

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Мы нацелены на укрепление и развитие связей с Азербайджаном во всех сферах". Как cообщает Report, об этом заявил губернатор египетской провинции Южный Синай Халид Фоуда на брифинге в Баку.

Губернатор заявил, что это его второй визит в Баку, подчеркнув, что в Египте придают важное значение развитию отношений с Азербайджаном.

По его словам, основная тема его переговоров в Баку - повышение взаимного туристического потока между Египтом и Азербайджаном.

Он также подчеркнул, что египетская сторона намерена перенять азербайджанский опыт в сфере ASAN Xidmet и провести пилотный проект в Шарм-эль-Шейхе.

"Наряду с этим мы намерены встретиться с представителями АЗАЛ, с которыми мы обсудим открытия прямого авиасообщения Баку - Шарм-эль-Шейх", - сообщил губернатор провинции Южный Синай.