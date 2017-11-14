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    Египет заинтересован в опыте Азербайджана в сфере ASAN Xidmet

    Губернатор провинции Южный Синай: Мы нацелены на укрепление и развитие связей с Азербайджаном во всех сферах© Report

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Мы нацелены на укрепление и развитие связей с Азербайджаном во всех сферах". Как cообщает Report, об этом заявил губернатор египетской провинции Южный Синай Халид Фоуда на брифинге в Баку.

    Губернатор заявил, что это его второй визит в Баку, подчеркнув, что в Египте придают важное значение развитию отношений с Азербайджаном. 

    По его словам, основная тема его переговоров в Баку - повышение взаимного туристического потока между Египтом и Азербайджаном. 

    Он также подчеркнул, что египетская сторона намерена перенять азербайджанский опыт в сфере ASAN Xidmet и провести пилотный проект в Шарм-эль-Шейхе. 

    "Наряду с этим мы намерены встретиться с представителями АЗАЛ, с которыми мы обсудим открытия прямого авиасообщения Баку - Шарм-эль-Шейх", - сообщил губернатор провинции Южный Синай. 

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