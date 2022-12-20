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Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в нашей стране

Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в нашей стране Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.
Внешняя политика
20 декабря 2022 г. 19:24
Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в нашей стране

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также его специализированными структурами и вопросы повестки дня будущего сотрудничества.

На встрече была представлена информация о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также минной угрозе.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, энергетики, а также были рассмотрены возможности расширения существующего сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets UN Resident Coordinator in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla BMT arasında əməkdaşlığın cari vəziyyəti müzakirə edilib

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