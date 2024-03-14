Глава МИД встретился с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувеной Меникдивелой, находящейся с визитом в нашей стране для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувеной Меникдивелой, находящейся с визитом в нашей стране для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества, а также по текущей ситуации в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал помощника Верховного комиссара ООН о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), отметив, что в рамках COP29 возможна организация ряда совместных мероприятий с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В ходе встречи также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.