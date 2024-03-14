О нас

Глава МИД встретился с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Глава МИД встретился с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувеной Меникдивелой, находящейся с визитом в нашей стране для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 17:50
Глава МИД встретился с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувеной Меникдивелой, находящейся с визитом в нашей стране для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества, а также по текущей ситуации в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал помощника Верховного комиссара ООН о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), отметив, что в рамках COP29 возможна организация ряда совместных мероприятий с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В ходе встречи также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоFM Bayramov informs UN official about return to liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir BMT rəsmisini azad olunan ərazilərə qayıdış barədə məlumatlandırıb

Экслюзивные новости

Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi