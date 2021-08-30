Джейхун Байрамов встретился с новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России Игоря Ховаева.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
Министр поздравил И.Ховаева с назначением. В свою очередь, российский сопредседатель отметил, что его визит носит ознакомительный характер.
Глава МИД проинформировал гостя о текущей ситуации в регионе, проводимых Азербайджаном после конфликта мероприятиях, возможности нормализовать отношения с Арменией на основе принципов международного права.
Министр подчеркнул, что реваншистская позиция армянской стороны не имеет никакой перспективы и отметил необходимость воспользоваться появившимися возможностями для сотрудничества.
Стороны обсудили реализацию положений, отраженных в трехстороннем заявлении, и меры по налаживанию доверия.