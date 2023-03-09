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Джейхун Байрамов встретился с министром информации и соцразвития Казахстана

Джейхун Байрамов встретился с министром информации и соцразвития Казахстана 9 марта состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром информации и социального развития Казахстана Дарханом Кыдырали.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 19:45
Джейхун Байрамов встретился с министром информации и соцразвития Казахстана

9 марта состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром информации и социального развития Казахстана Дарханом Кыдырали.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области информации, коммуникаций, социальной защиты, а также семейной и молодежной политики.

Отмечены масштабные восстановительные и строительные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, вклад Казахстана в эти работы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with Kazakh minister
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov qazaxıstanlı nazirlə görüşüb

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