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Джейхун Байрамов встретился с главой представительства ЕБРР в Азербайджане

Джейхун Байрамов встретился с главой представительства ЕБРР в Азербайджане Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Ивану Дуарте в связи с завершением ее деятельности в нашей стране.
Внешняя политика
29 июня 2021 г. 18:03
Джейхун Байрамов встретился с главой представительства ЕБРР в Азербайджане
Джейхун Байрамов и Ивана Дуарте

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Ивану Дуарте в связи с завершением ее деятельности в нашей стране.

Как сообщили Report в МИД, министр отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ЕБРР, и подчеркнул успешное развитие существующих отношений.

Было особо отмечено участие банка в финансировании важных проектов, в том числе Южного газового коридора. Также было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством представительства ЕБРР в Азербайджане с соответствующими министерствами.

Проинформировав И.Дуарте о постконфликтной ситуации в регионе и возможностях сотрудничества, Дж.Байрамов рассказал о восстановительных работах на освобожденных территориях.

Министр поблагодарил Ивану Дуарте за успешную деятельность в Азербайджане и пожелал ей успехов в будущей деятельности.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meet with head of EBRD office in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov AYİB-in Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri ilə görüşüb

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