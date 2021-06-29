Джейхун Байрамов встретился с главой представительства ЕБРР в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Ивану Дуарте в связи с завершением ее деятельности в нашей стране.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Ивану Дуарте в связи с завершением ее деятельности в нашей стране.

Как сообщили Report в МИД, министр отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ЕБРР, и подчеркнул успешное развитие существующих отношений.

Было особо отмечено участие банка в финансировании важных проектов, в том числе Южного газового коридора. Также было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством представительства ЕБРР в Азербайджане с соответствующими министерствами.

Проинформировав И.Дуарте о постконфликтной ситуации в регионе и возможностях сотрудничества, Дж.Байрамов рассказал о восстановительных работах на освобожденных территориях.

Министр поблагодарил Ивану Дуарте за успешную деятельность в Азербайджане и пожелал ей успехов в будущей деятельности.