О нас

Джейхун Байрамов: Сегодня исторический день для азербайджанского народа

Джейхун Байрамов: Сегодня исторический день для азербайджанского народа "Коллектив Министерства иностранных дел и весь азербайджанский народ с глубоким уважением чтит светлую память основателя современного азербайджанского государства, гениальной личности, политического деятеля мирового уровня, общенационального лидера Гейдар
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 12:17
Джейхун Байрамов: Сегодня исторический день для азербайджанского народа

"Коллектив Министерства иностранных дел и весь азербайджанский народ с глубоким уважением чтит светлую память основателя современного азербайджанского государства, гениальной личности, политического деятеля мирового масштаба, общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения. Я считаю, что сегодня исторический и важный день для азербайджанского народа, для наших соотечественников, чьи сердца бьются вместе с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Потому что мы благодарны великому лидеру за наш нынешний уровень развития", - добавил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: 'Today is a historic day for Azerbaijani people'
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Bu gün xalqımız, ürəyi Azərbaycanla döyünən soydaşlarımız üçün tarixi gündür"

Самое важное

Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
10 мая 2023 г. 11:37
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 11:08
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с обращением
10 мая 2023 г. 11:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:59
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
ФотоОбщественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:49
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 00:00
Стартовал Международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
ФотоСтартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 16:20
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
9 мая 2023 г. 12:28
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
9 мая 2023 г. 00:00
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 22:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi