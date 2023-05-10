Джейхун Байрамов: Сегодня исторический день для азербайджанского народа

"Коллектив Министерства иностранных дел и весь азербайджанский народ с глубоким уважением чтит светлую память основателя современного азербайджанского государства, гениальной личности, политического деятеля мирового уровня, общенационального лидера Гейдар

"Коллектив Министерства иностранных дел и весь азербайджанский народ с глубоким уважением чтит светлую память основателя современного азербайджанского государства, гениальной личности, политического деятеля мирового масштаба, общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения. Я считаю, что сегодня исторический и важный день для азербайджанского народа, для наших соотечественников, чьи сердца бьются вместе с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Потому что мы благодарны великому лидеру за наш нынешний уровень развития", - добавил министр.