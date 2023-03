Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

Как передает Report, об этом Галлант написал в Twitter.

"Рад встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым для обсуждения тесных связей между нашими странами. Я приветствовал открытие посольства, как первый шаг к дальнейшему расширению нашего сотрудничества в оборонной и гражданской сферах", - написал министр обороны Израиля.

Глава МИД Джейхун Байрамов сегодня находится с визитом в Израиле. Он примет участие в открытии посольства Азербайджана в Тель-Авиве.