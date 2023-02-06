Глава МИД проинформировал британского министра о ситуации на Лачынской дороге и провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с Государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти проинформировал о ситуации на Лачынской дороге и провокациях Армении.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с Государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти проинформировал о ситуации на Лачынской дороге и провокациях Армении.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ситуацию в регионе и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Лео Докерти о текущей ситуации вокруг Лачынской дороги. Было доведено до сведения, что протесты против незаконной экономической деятельности являются легитимным правом азербайджанского народа, что заявления о блокаде и гуманитарной ситуации не имеют под собой оснований, что по дороге перевозятся гуманитарные грузы и до сих пор проехало около 2000 автомобилей.