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Глава МИД проинформировал британского министра о ситуации на Лачынской дороге и провокациях Армении

Глава МИД проинформировал британского министра о ситуации на Лачынской дороге и провокациях Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с Государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти проинформировал о ситуации на Лачынской дороге и провокациях Армении.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 19:55
Глава МИД проинформировал британского министра о ситуации на Лачынской дороге и провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с Государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти проинформировал о ситуации на Лачынской дороге и провокациях Армении.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ситуацию в регионе и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Лео Докерти о текущей ситуации вокруг Лачынской дороги. Было доведено до сведения, что протесты против незаконной экономической деятельности являются легитимным правом азербайджанского народа, что заявления о блокаде и гуманитарной ситуации не имеют под собой оснований, что по дороге перевозятся гуманитарные грузы и до сих пор проехало около 2000 автомобилей.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM briefs UK minister on situation on Lachin road, Armenia’s provocations
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov britaniyalı naziri Laçın yolundakı vəziyyət və Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb

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