Джейхун Байрамов принял участие на заседании СМИД ГУАМ

22 сентября в Нью-Йорке, на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялось 37-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ.

22 сентября в Нью-Йорке, на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялось 37-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, на заседании приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.

Во время заседания cтороны обсудили вопросы политического взаимодействия, межпарламентского и отраслевого сотрудничества в рамках ГУАМ. Помимо этого, были рассмотрены вопросы развития сотрудничества с государствами-партнерами, другими странами и международными организациями, а также создания постоянной группы по стратегическим коммуникациям.