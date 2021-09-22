О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джейхун Байрамов принял участие на заседании СМИД ГУАМ

Джейхун Байрамов принял участие на заседании СМИД ГУАМ 22 сентября в Нью-Йорке, на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялось 37-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ.
Внешняя политика
22 сентября 2021 г. 18:03
Джейхун Байрамов принял участие на заседании СМИД ГУАМ

22 сентября в Нью-Йорке, на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялось 37-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, на заседании приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.

Во время заседания cтороны обсудили вопросы политического взаимодействия, межпарламентского и отраслевого сотрудничества в рамках ГУАМ. Помимо этого, были рассмотрены вопросы развития сотрудничества с государствами-партнерами, другими странами и международными организациями, а также создания постоянной группы по стратегическим коммуникациям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani foreign minister addresses GUAM's 37th meeting - Full text
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov GUAM Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 37-ci iclasında çıxış edib

Экслюзивные новости

Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01
Посол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
ФотоПосол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
16 сентября 2021 г. 15:45
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi