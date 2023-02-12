Джейхун Байрамов пригласил своих арабских коллег на Саммит в Баку

Сегодня в рамках рабочего визита в Арабскую Республику Египет министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в международной конференции высокого уровня Лиги арабских государств на тему "Поддержка городу Иерусалим и его

Сегодня в рамках рабочего визита в Арабскую Республику Египет министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в международной конференции высокого уровня Лиги арабских государств на тему "Поддержка городу Иерусалим и его населению".

Как передает Report со ссылкой на МИД, выступивший на конференции азербайджанский дипломат сказал, что важно найти решение палестинского вопроса в соответствии с нормами международного права, Уставом и соответствующими резолюциями Организации объединенных наций (ООН). В связи с этим была подчеркнута важность продолжения совместных дипломатических усилий для достижения международного консенсуса в решении вопроса.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе модели двух государств. Была выражена уверенность, что защита Иерусалима, где находятся святыни трех религий, будет способствовать мирному сосуществованию здесь населения в будущем.

Как пример приверженности Азербайджана исламской солидарности в палестинском вопросе, было сделано напоминание о том, что наша страна приняла много международных конференций с целью оказания помощи государству Палестина, а также оказывает постоянную поддержку Ближневосточному агентству ООН по делам палестинских беженцев на Ближнем Востоке в борьбе против пандемии COVID-19.

Министр Джейхун Байрамов также пригласил участников конференции принять участие на высшем уровне в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, который состоится в следующем месяце в Баку, и станет важной возможностью для обсуждения темы глобального восстановления в постпандемийный период.