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Глава МИД Азербайджана позвонил грузинскому коллеге

Глава МИД Азербайджана позвонил грузинскому коллеге Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили в связи с гибелью людей в результате паводка и оползня в зоне курорта Шови в горном грузинском регионе Рача
Внешняя политика
4 августа 2023 г. 16:47
Глава МИД Азербайджана позвонил грузинскому коллеге

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили в связи с гибелью людей в результате паводка и оползня в зоне курорта Шови в горном грузинском регионе Рача.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших во время стихийного бедствия, дружественному правительству и народу Грузии и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Министр выразил надежду, что пропавшие без вести граждане будут найдены в ближайшее время.

Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Грузией и готов оказать всемерную помощь для осуществления спасательных операций и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Министр Илья Дарчиашвили выразил благодарность за проявленную солидарность и поддержку.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov holds phone conversation with Georgian FM over landslide in Shovi resort
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Gürcüstanın XİN başçısına zəng edib, Azərbaycanın yardıma hazır olduğunu bildirib

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