Глава МИД Азербайджана позвонил грузинскому коллеге

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили в связи с гибелью людей в результате паводка и оползня в зоне курорта Шови в горном грузинском регионе Рача.
Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Министр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших во время стихийного бедствия, дружественному правительству и народу Грузии и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Министр выразил надежду, что пропавшие без вести граждане будут найдены в ближайшее время.
Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Грузией и готов оказать всемерную помощь для осуществления спасательных операций и ликвидации последствий стихийного бедствия.
Министр Илья Дарчиашвили выразил благодарность за проявленную солидарность и поддержку.