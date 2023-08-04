Глава МИД Азербайджана позвонил грузинскому коллеге

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили в связи с гибелью людей в результате паводка и оползня в зоне курорта Шови в горном грузинском регионе Рача

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили в связи с гибелью людей в результате паводка и оползня в зоне курорта Шови в горном грузинском регионе Рача.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших во время стихийного бедствия, дружественному правительству и народу Грузии и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Министр выразил надежду, что пропавшие без вести граждане будут найдены в ближайшее время.

Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Грузией и готов оказать всемерную помощь для осуществления спасательных операций и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Министр Илья Дарчиашвили выразил благодарность за проявленную солидарность и поддержку.