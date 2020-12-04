Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Болгарии

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра Болгарии по реформе юстиции, министром иностранных дел Екатериной Захариевой.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра Болгарии по реформе юстиции, министром иностранных дел Екатериной Захариевой.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, а также по реализации вопросов, вытекающих из трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Была подчеркнута важность реализации этого соглашения с точки зрения обеспечения устойчивого мира, безопасности и процветания в регионе.

Министры обсудили двусторонние отношения, а также вопросы расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по другим представляющим взаимный интерес вопросам.