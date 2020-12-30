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Джейхун Байрамов обсудил восстановление Карабаха с представителями ООН, ЕС и Всемирного банка

Джейхун Байрамов обсудил восстановление Карабаха с представителями ООН, ЕС и Всемирного банка Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с постоянным координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исхакзаи, постоянным представителем ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти, представителем ЕС в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом и исполняюще
Внешняя политика
30 декабря 2020 г. 00:07
Джейхун Байрамов обсудил восстановление Карабаха с представителями ООН, ЕС и Всемирного банка

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с постоянным координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исхакзаи, постоянным представителем ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти, представителем ЕС в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом и исполняющей обязанности главы представительства Всемирного банка в Азербайджане Саидой Багирли.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджанской Республики.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы постконфликтного восстановления и поддержки разминирования на освобожденных территориях.

Представители ООН, ЕС и Всемирного банка выразили готовность провести соответствующую оценку пострадавших от конфликта районов Азербайджана, включая Нагорный Карабах, подготовить отчет и поделиться рекомендациями с азербайджанской стороной в соответствии с существующей методологией "Оценка восстановления и миростроительства".

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT, Aİ və Dünya Bankı rəsmiləri ilə Qarabağın bərpasını müzakirə edib

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