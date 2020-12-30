Джейхун Байрамов обсудил восстановление Карабаха с представителями ООН, ЕС и Всемирного банка

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с постоянным координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исхакзаи, постоянным представителем ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти, представителем ЕС в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом и исполняюще

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с постоянным координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исхакзаи, постоянным представителем ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти, представителем ЕС в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом и исполняющей обязанности главы представительства Всемирного банка в Азербайджане Саидой Багирли.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджанской Республики.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы постконфликтного восстановления и поддержки разминирования на освобожденных территориях.

Представители ООН, ЕС и Всемирного банка выразили готовность провести соответствующую оценку пострадавших от конфликта районов Азербайджана, включая Нагорный Карабах, подготовить отчет и поделиться рекомендациями с азербайджанской стороной в соответствии с существующей методологией "Оценка восстановления и миростроительства".