Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Анталье со своим кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны встретились на полях Дипломатического форума в Анталье.

Министры обсудили вопросы расширения сотрудничества и дальнейшего развития стратегического партнерства по ряду направлений.