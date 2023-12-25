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Джейхун Байрамов: Мирный договор не означает 100-процентного решения всего

Джейхун Байрамов: Мирный договор не означает 100-процентного решения всего "Мирный договор не означает 100-процентного решения всего".
Внешняя политика
25 декабря 2023 г. 01:24
Джейхун Байрамов: Мирный договор не означает 100-процентного решения всего

"Мирный договор не означает 100-процентного решения всего".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в интервью AzTV.

По его словам, Азербайджан является автором всех важных инициатив, связанных с мирным соглашением:

"Процесс не зависит от желания одной стороны. Важно, чтобы обе стороны предприняли здесь соответствующие шаги. После полного восстановления суверенитета Азербайджана мы внимательно следим за месседжами политического руководства Армении. Мы также слышим некоторые положительные отзывы".

Министр сообщил, что очередной пакет предложений по мирному договору официальный Баку получил из Еревана в конце ноября этого года:

"Пакет предложений, разработанный нами в течение месяца, был представлен Армении. Процесс продолжается. Я думаю, что встречи состоятся в 2024 году. Мы смотрим на этот вопрос реалистично и оптимистично. В то же время, когда говорим о мирном соглашении, мы должны понимать, что оно не означает 100-процентного решения всего".

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Sülh müqaviləsi hər şeyin 100 faiz həlli demək deyil”

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