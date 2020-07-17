Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом Report cообщили в МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов получил поздравления от министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с назначением.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, подчеркнув, что усилия по развитию стратегического партнерства будут продолжаться.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего российского коллегу о недавней военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе, и напряженной ситуации в регионе, подчеркнув, что главной причиной этой напряженности является агрессивная политика Армении, которая длится почти 30 лет.

Министр иностранных дел России призвал обе стороны соблюдать режим прекращения огня и принять меры по снижению напряженности в регионе.