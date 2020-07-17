Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Об этом Report cообщили в МИД Азербайджана.
Министр Джейхун Байрамов получил поздравления от министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с назначением.
Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, подчеркнув, что усилия по развитию стратегического партнерства будут продолжаться.
Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего российского коллегу о недавней военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе, и напряженной ситуации в регионе, подчеркнув, что главной причиной этой напряженности является агрессивная политика Армении, которая длится почти 30 лет.
Министр иностранных дел России призвал обе стороны соблюдать режим прекращения огня и принять меры по снижению напряженности в регионе.