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Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор

Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества
Внешняя политика
17 июля 2020 г. 18:03
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом Report cообщили в МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов получил поздравления от министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с назначением.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, подчеркнув, что усилия по развитию стратегического партнерства будут продолжаться.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего российского коллегу о недавней военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе, и напряженной ситуации в регионе, подчеркнув, что главной причиной этой напряженности является агрессивная политика Армении, которая длится почти 30 лет.

Министр иностранных дел России призвал обе стороны соблюдать режим прекращения огня и принять меры по снижению напряженности в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovla Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub

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