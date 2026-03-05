Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Джейхун Байрамов: Баку требует от Тегерана официальных объяснений в кратчайшие сроки

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 14:21
    Азербайджан требует от Ирана официальных объяснений в кратчайшие сроки по поводу сегодняшней атаки дронов на Нахчыван.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым.

    Баку требует от Тегерана в кратчайшие сроки внести ясность в произошедшее, предоставить официальные объяснения и принять необходимые неотложные меры для исключения повторения подобных случаев в будущем, говорится в заявлении МИД по итогам телефонного разговора.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта двое гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.

    Лента новостей