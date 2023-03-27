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Джейхун Байрамов: Армения препятствует переговорам по мирному договору

Джейхун Байрамов: Армения препятствует переговорам по мирному договору Армения препятствует переговорам по мирному договору.
Внешняя политика
27 марта 2023 г. 21:43
Джейхун Байрамов: Армения препятствует переговорам по мирному договору

Армения препятствует переговорам по мирному договору.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Джейхун Байрамов представил информацию о последней ситуации, сложившейся в регионе, в том числе о последних провокациях Армении, которая продолжает перевозить личный состав и боеприпасы на суверенные территории Азербайджана, и о шагах, предпринятых нашей страной без применения силы против этих провокаций.

В очередной раз была отмечена важность создания пограничного контрольно-пропускного пункта между Азербайджаном и Арменией в начальной точке Лачынской дороги в целях предотвращения незаконной деятельности на территории Азербайджана.

Министр также обратил внимание на деструктивные подходы Армении, препятствующие переговорам по мирному договору, и подчеркнул, что Азербайджан готов в любой момент начать переговоры по мирному договору.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan sülh sazişi üzrə danışıqlara maneçilik törədir"

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