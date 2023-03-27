Джейхун Байрамов: Армения препятствует переговорам по мирному договору

Армения препятствует переговорам по мирному договору.

Армения препятствует переговорам по мирному договору.

Как сообщает Report , об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Джейхун Байрамов представил информацию о последней ситуации, сложившейся в регионе, в том числе о последних провокациях Армении, которая продолжает перевозить личный состав и боеприпасы на суверенные территории Азербайджана, и о шагах, предпринятых нашей страной без применения силы против этих провокаций.

В очередной раз была отмечена важность создания пограничного контрольно-пропускного пункта между Азербайджаном и Арменией в начальной точке Лачынской дороги в целях предотвращения незаконной деятельности на территории Азербайджана.

Министр также обратил внимание на деструктивные подходы Армении, препятствующие переговорам по мирному договору, и подчеркнул, что Азербайджан готов в любой момент начать переговоры по мирному договору.