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    Дмитрий Медведев направил письмо Ильхаму Алиеву

    © REUTERS/Dmitry Astakhov

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    От имени правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас в связи с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

    Ваша убедительная победа подтвердила широкую поддержку и доверие граждан к проводимому Вами курсу на динамичное социально-экономическое развитие Азербайджана, повышение его авторитета на международной арене.

    Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений, базирующихся на принципах дружбы, добрососедства и партнерства. Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, реализация совместных перспективных проектов в различных областях в полной мере отвечают долгосрочным интересам России и Азербайджана.

    От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".

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