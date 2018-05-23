Дмитрий Медведев направил письмо Ильхаму Алиеву

© REUTERS/Dmitry Astakhov

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас в связи с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Ваша убедительная победа подтвердила широкую поддержку и доверие граждан к проводимому Вами курсу на динамичное социально-экономическое развитие Азербайджана, повышение его авторитета на международной арене.

Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений, базирующихся на принципах дружбы, добрососедства и партнерства. Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, реализация совместных перспективных проектов в различных областях в полной мере отвечают долгосрочным интересам России и Азербайджана.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".