Директор БДИПЧ ОБСЕ прибыл в Азербайджан

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Майкл Линк прибыл в Азербайджан. Как сообщает Report, в ходе двухдневного визита М.Линк проведет ряд встреч с официальными лицами страны, на которых обсудит вопросы сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ.

Отметим, это - первый визит М.Линка в Азербайджан в качестве директора БДИПЧ ОБСЕ.

М.Линк вступил в должность директора БДИПЧ ОБСЕ в июле 2014 года, сменив на этом посту Янеса Ленарчича.