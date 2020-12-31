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Девлет Бахчели поздравил Президента Ильхама Алиева

Девлет Бахчели поздравил Президента Ильхама Алиева Председатель Партии национального движения Турции Девлет Бахчели поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Внешняя политика
31 декабря 2020 г. 20:32
Девлет Бахчели поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Партии национального движения Турции Девлет Бахчели поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Report, в поздравлении говорится:

Турция и Азербайджан - уникальные и сильные страны, подтвердившие в истории принцип и идею "одна нация, два государства". Мы дети тюркской нации, которая географически отличается, но имеет общие мечты и цели.

Хотя 2020 год был трудным, полным проблем, в результате борьбы ваших героических воинов под руководством Вашего Превосходительства в Карабахе была достигнута большая победа.

Эта победа - награда за правое дело, за веру, поддерживающую справедливость.

Несомненно, сердца Анкары и Баку бьются воедино.

Я с гордостью хочу сказать перед историей и перед народом, что вы также внесли большой вклад в укрепление отношений между двумя странами и достижение того уровня, которого они заслуживают.

В лице Вашего Превосходительства и в Вашем лице сердечно поздравляю всех азербайджанцев с Новым годом, выражаю искренний привет и почтение.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Baxçalı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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