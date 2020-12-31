Девлет Бахчели поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Партии национального движения Турции Девлет Бахчели поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как передает Report, в поздравлении говорится:
Турция и Азербайджан - уникальные и сильные страны, подтвердившие в истории принцип и идею "одна нация, два государства". Мы дети тюркской нации, которая географически отличается, но имеет общие мечты и цели.
Хотя 2020 год был трудным, полным проблем, в результате борьбы ваших героических воинов под руководством Вашего Превосходительства в Карабахе была достигнута большая победа.
Эта победа - награда за правое дело, за веру, поддерживающую справедливость.
Несомненно, сердца Анкары и Баку бьются воедино.
Я с гордостью хочу сказать перед историей и перед народом, что вы также внесли большой вклад в укрепление отношений между двумя странами и достижение того уровня, которого они заслуживают.
В лице Вашего Превосходительства и в Вашем лице сердечно поздравляю всех азербайджанцев с Новым годом, выражаю искренний привет и почтение.