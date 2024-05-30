Депутат: Ситуация во Французской Полинезии - показатель продолжения политики колониализма

Современный дискурс деколонизации до сих пор не достиг логического завершения для населяющих 17 территорий народов.

Современный дискурс деколонизации до сих пор не достиг логического завершения для населяющих 17 территорий народов.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Низами Сафаров в ходе выступления на конференции в Милли Меджлисе на тему "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы".

Он отметил, что некоторые государства по-прежнему продолжают политику колониализма:

"Об этом свидетельствует и ситуация во Французской Полинезии. Французское правительство создало комиссию по компенсациям за ядерные испытания только в 2010 году. В 2021 году президент Франции Эммануэль Макрон, посетив Французскую Полинезию, официально не извинился перед этим народом. 10 декабря 2020 года ООН приняла специальную резолюцию, в которой объявила период 2020-2030 годов четвертым международным десятилетием за искоренение колониализма, и я надеюсь, что Полинезия в течение этого периода избавится от колониализма".