Депутат: Ситуация во Французской Полинезии - показатель продолжения политики колониализма

Современный дискурс деколонизации до сих пор не достиг логического завершения для населяющих 17 территорий народов.
Как сообщает Report, об этом сказал депутат Низами Сафаров в ходе выступления на конференции в Милли Меджлисе на тему "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы".
Он отметил, что некоторые государства по-прежнему продолжают политику колониализма:
"Об этом свидетельствует и ситуация во Французской Полинезии. Французское правительство создало комиссию по компенсациям за ядерные испытания только в 2010 году. В 2021 году президент Франции Эммануэль Макрон, посетив Французскую Полинезию, официально не извинился перед этим народом. 10 декабря 2020 года ООН приняла специальную резолюцию, в которой объявила период 2020-2030 годов четвертым международным десятилетием за искоренение колониализма, и я надеюсь, что Полинезия в течение этого периода избавится от колониализма".