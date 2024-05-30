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Депутат: Ситуация во Французской Полинезии - показатель продолжения политики колониализма

Депутат: Ситуация во Французской Полинезии - показатель продолжения политики колониализма Современный дискурс деколонизации до сих пор не достиг логического завершения для населяющих 17 территорий народов.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 16:43
Депутат: Ситуация во Французской Полинезии - показатель продолжения политики колониализма

Современный дискурс деколонизации до сих пор не достиг логического завершения для населяющих 17 территорий народов.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Низами Сафаров в ходе выступления на конференции в Милли Меджлисе на тему "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы".

Он отметил, что некоторые государства по-прежнему продолжают политику колониализма:

"Об этом свидетельствует и ситуация во Французской Полинезии. Французское правительство создало комиссию по компенсациям за ядерные испытания только в 2010 году. В 2021 году президент Франции Эммануэль Макрон, посетив Французскую Полинезию, официально не извинился перед этим народом. 10 декабря 2020 года ООН приняла специальную резолюцию, в которой объявила период 2020-2030 годов четвертым международным десятилетием за искоренение колониализма, и я надеюсь, что Полинезия в течение этого периода избавится от колониализма".

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Версия на английском языке MP: Situation in French Polynesia shows that colonial policy continues
Версия на азербайджанском языке Deputat: Fransız Polineziyasında vəziyyət müstəmləkəçilik siyasətinin davam etdiyini göstərir

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