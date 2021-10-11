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Депутат: Алиакбер Оджагнеджат занимался созданием в Азербайджане специальной агентурной сети

Депутат: Алиакбер Оджагнеджат занимался созданием в Азербайджане специальной агентурной сети "После блестящей победы Азербайджана в Отечественной войне появились новые реалии. Весь мир уже принимает победу нашей страны и приспосабливается к новым реалиям. К сожалению, Иран, который всегда был в дружественных и добрососедских отношениях с Азербайд
Внешняя политика
11 октября 2021 г. 19:02
Депутат: Алиакбер Оджагнеджат занимался созданием в Азербайджане специальной агентурной сети

"После блестящей победы Азербайджана в Отечественной войне появились новые реалии. Весь мир уже принимает победу нашей страны и приспосабливается к новым реалиям. К сожалению, Иран, который всегда был в дружественных и добрососедских отношениях с Азербайджаном, сегодня выступает с предвзятой позиции по отношению к Азербайджану".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джавид Османов.

Он отметил, что в основе антиазербайджанской политики Ирана и проводимой им кампании лежит большая клевета и предвзятость: "Официальный Тегеран не может принять исторические достижения Азербайджана. И это тот Иран, который называет себя Исламской Республикой".

Депутат отметил, что Алиакбер Оджагнеджат, долгое время функционировавший в Азербайджане в качестве спецпредставителя религиозного лидера Ирана, в эти годы занимался созданием в Азербайджане специальной агентурной сети: "Он курировал вредоносные секты "Движение Гусейнистов", "Исламская партия", "Движение мусульманского единства" и др. Это прямая предвзятость Ирана по отношению к Азербайджану. Азербайджан, как страна, проводящая независимую политику, отвергает все эти обвинения, разоблачает вандализм и разрушительную миссию иранской стороны на исторических землях Азербайджана". 

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Версия на английском языке MP raps Iran Supreme Leader’s rep for setting up special agent network in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке "Əliəkbər Ocaqnejat Azərbaycanda xüsusi agentura şəbəkəsinin yaradılması ilə məşğul olub"

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