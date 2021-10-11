Депутат: Алиакбер Оджагнеджат занимался созданием в Азербайджане специальной агентурной сети

"После блестящей победы Азербайджана в Отечественной войне появились новые реалии. Весь мир уже принимает победу нашей страны и приспосабливается к новым реалиям. К сожалению, Иран, который всегда был в дружественных и добрососедских отношениях с Азербайд

"После блестящей победы Азербайджана в Отечественной войне появились новые реалии. Весь мир уже принимает победу нашей страны и приспосабливается к новым реалиям. К сожалению, Иран, который всегда был в дружественных и добрососедских отношениях с Азербайджаном, сегодня выступает с предвзятой позиции по отношению к Азербайджану".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джавид Османов.

Он отметил, что в основе антиазербайджанской политики Ирана и проводимой им кампании лежит большая клевета и предвзятость: "Официальный Тегеран не может принять исторические достижения Азербайджана. И это тот Иран, который называет себя Исламской Республикой".

Депутат отметил, что Алиакбер Оджагнеджат, долгое время функционировавший в Азербайджане в качестве спецпредставителя религиозного лидера Ирана, в эти годы занимался созданием в Азербайджане специальной агентурной сети: "Он курировал вредоносные секты "Движение Гусейнистов", "Исламская партия", "Движение мусульманского единства" и др. Это прямая предвзятость Ирана по отношению к Азербайджану. Азербайджан, как страна, проводящая независимую политику, отвергает все эти обвинения, разоблачает вандализм и разрушительную миссию иранской стороны на исторических землях Азербайджана".