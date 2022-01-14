О нас
Report Georgia
Аудио новости

Есть устная договоренность о создании комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией

Есть устная договоренность о создании комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией Достигнута устная договоренность о создании комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией. Я считаю, что должен быть подписан документ о делимитации.
Внешняя политика
14 января 2022 г. 12:56
Есть устная договоренность о создании комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией
0 : 00
0 : 00

Достигнута устная договоренность о создании комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией. Я считаю, что должен быть подписан документ о делимитации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

"Полагаю, в этом году мы не сможем добиться подписания общего документа в связи с мирным соглашением. Большая часть населения Армении проголосовала за Никола Пашиняна. Однако каждый из трех человек выступает против него. Это следует учитывать. Некоторые структуры в Армении не поддерживают политику Пашиняна", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Armenia reach verbal agreement on setting up commission on delimitation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Ermənistan delimitasiya ilə bağlı komissiyanın yaradılmasına şifahi razılıq verib

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев отправился с рабочим визитом в Украину
Президент Ильхам Алиев отправился с рабочим визитом в Украину
14 января 2022 г. 12:54
Азербайджан поддерживает встречу спецпредставителей Турции и Армении
Азербайджан поддерживает встречу спецпредставителей Турции и Армении
14 января 2022 г. 12:49
В Баку состоялось мероприятие в честь 30-летия установления дипотношений Азербайджана и Турции
ФотоВ Баку состоялось мероприятие в честь 30-летия установления дипотношений Азербайджана и Турции
14 января 2022 г. 11:44
Сахиба Гафарова: Азербайджано-турецкое братство нерушимо и вечно!
Сахиба Гафарова: Азербайджано-турецкое братство нерушимо и вечно!
14 января 2022 г. 11:34
Посольство Турции в Азербайджане распространило заявление
Посольство Турции в Азербайджане распространило заявление
14 января 2022 г. 11:08
МИД Турции: Мы сохраним волю, сформировавшую наши союзнические отношения с Азербайджаном
МИД Турции: Мы сохраним волю, сформировавшую наши союзнические отношения с Азербайджаном
14 января 2022 г. 11:01
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Израиля
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Израиля
14 января 2022 г. 10:46
МИД Турции распространил заявление по случаю 30-летия дипотношений с Азербайджаном
МИД Турции распространил заявление по случаю 30-летия дипотношений с Азербайджаном
14 января 2022 г. 10:42
Мевлют Чавушоглу: Да здравствует турецко-азербайджанское братство!
Мевлют Чавушоглу: Да здравствует турецко-азербайджанское братство!
14 января 2022 г. 10:38
МИД: Азербайджано-турецкие отношения достигли высшего уровня союзничества
МИД: Азербайджано-турецкие отношения достигли высшего уровня союзничества
14 января 2022 г. 09:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi