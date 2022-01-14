Есть устная договоренность о создании комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией

Достигнута устная договоренность о создании комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией. Я считаю, что должен быть подписан документ о делимитации.

Достигнута устная договоренность о создании комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией. Я считаю, что должен быть подписан документ о делимитации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

"Полагаю, в этом году мы не сможем добиться подписания общего документа в связи с мирным соглашением. Большая часть населения Армении проголосовала за Никола Пашиняна. Однако каждый из трех человек выступает против него. Это следует учитывать. Некоторые структуры в Армении не поддерживают политику Пашиняна", - подчеркнул он.