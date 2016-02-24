Cвидетель Ходжалинского геноцида: Подобного жестокого преступления против человечности я в своей жизни не видел

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, приуроченное к 24-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, мероприятие началось с просмотра выставки тематических картин, выставленных в фойе вуза, и было продолжено в актовом зале вуза. Присутствующие минутой молчания почтили память жертв резни.

Ректор, академик Абель Магеррамов рассказал о Ходжалинском геноциде. Он отметил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при помощи 366-го мотострелкового полка СССР полностью уничтожили город Ходжалы. Во время кровавой трагедии были зверски убиты 613 азербайджанцев, свыше 1200 взяты в плен и заложники, тысячи ранены.

Затем своими воспоминаниями поделился гражданин Украины Леонид Кравец. Он был пилотом вертолета, который на следующий после Ходжалинской трагедии день приземлился как раз в том месте, где были сделаны всем известные кадры.

"Подобного жестокого преступления против человечности я в своей жизни не видел. Они с особой жестокостью убивали женщин и детей. Это была ужасная картина. Вертолет приземлился. А на земле детские трупы... Естественно, мы были в шоке. На следующий день эти кадры показали по телеканалам. Смерть солдат на войне естественна. Но такое зверское убийство мирного населения было подлым поступком. Армяне начали стрелять в нас, поскольку они знали, что совершили и не хотели, чтобы об этом стало известно мировой общественности", - сказал украинский пилот Леонид Кравец.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, показана литературно-художественная композиция в исполнении студентов, заслуженный артист Агалар Байрамов продекларировал тематические стихотворения. В конце мероприятия студенты выступили с обращением к международному сообществу.