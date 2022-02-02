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Эксперт: Для Азербайджана и США открываются новые возможности сотрудничества

Эксперт: Для Азербайджана и США открываются новые возможности сотрудничества Для Азербайджана и США открываются новые и неограниченные возможности для сотрудничества.
Внешняя политика
2 февраля 2022 г. 13:34
Эксперт: Для Азербайджана и США открываются новые возможности сотрудничества

Для Азербайджана и США открываются новые и неограниченные возможности для сотрудничества.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман, комментируя 30-летие установления дипломатических отношений между странами.

Она отметила, что за данный период сотрудничества Вашингтон оценил важную роль Азербайджана как политического и экономического союзника на Южном Кавказе, однако последующее сотрудничество будет развиваться еще более активными темпами, чему способствуют новые реалии, созданные в регионе благодаря победе Азербайджана во Второй карабахской войне в 2020 году.

"К сожалению, отношения между двумя странами ограничивались энергетической торговлей и военным сотрудничеством. Однако после победы [Азербайджана] во второй Карабахской войне и освобождения территорий, ситуация кардинально изменилась, и следующее 30-летие уже выглядит более многообещающим", - отметила Цукерман.

По ее словам, с одной стороны, Вашингтон предоставил Азербайджану важную гуманитарную помощь для разминирования освобожденных территорий; с другой стороны, Южный Газовый Коридор (ЮГК) предоставляет выход из энергетического кризиса в Европе, что США поддерживают.

"Открываются русла для культурной и научной дипломатии, разнообразных экономических и деловых форм сотрудничества, как например, по развитию новых форм энергии и высоких технологий. Хотя ситуация на Кавказе никогда не была для Штатов приоритетом, есть теперь у Баку возможность открыть себя с новой стороны - не стороны геополитических кризисов, а как партнеру, которому будет что предложить ведущим американским компаниям, так же как и правительственным проектам по разным вопросам", - пояснила она.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Azərbaycanla ABŞ arasında yeni əməkdaşlıq imkanları açılır"
Версия на английском языке Expert: New opportunities for co-op open up for Azerbaijan, US

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