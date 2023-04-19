ЦСИ: 76,8% населения Азербайджана считают, что Иран защищает интересы Армении в регионе

По итогам опроса общественного мнения Центра социальных исследований (ЦСИ), 76,8 процента населения Азербайджана считают, что Иран защищает интересы Армении в регионе

По итогам опроса общественного мнения Центра социальных исследований (ЦСИ), 76,8% населения Азербайджана считают, что Иран защищает интересы Армении в регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр.

По информации, 5,5% участников опроса заявили, что Иран занимает нейтральную позицию по отношению к Армении и Азербайджану, всего 3,4% считают, что Иран отстаивает интересы Азербайджана, 14,3% респондентов затруднились высказать мнение.

Несмотря на то, что большинство респондентов (76,8%) заявили, что Иран защищает интересы Армении в регионе, 29,7% считают, что в отношениях Азербайджана с Ираном необходимо учитывать исторические связи и отношения соседства.

Отметим, что Азербайджан, исходя из своих национальных интересов, придает большое значение отношениям как с Ираном, так и с другими странами, а также с Израилем. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных исследований с 5 по 11 декабря 2022 года, отношение к открытию Азербайджаном посольства в Израиле было положительным, и большинство опрошенных (61,0%) отметили, что “Израиль является надежным партнером, а наличие посольства необходимо”.

В то же время 64,8% респондентов связали произошедшие в марте вооруженные инциденты (нападение в гипермаркете, покушение на депутата) с провокациями со стороны зарубежных стран. Всего 13,3% респондентов связывают причины событий с социально-экономическим фактором, 6% - недостаточным обеспечением безопасности и 4,4% - другими причинами. Затруднились ответить 11,5% респондентов.