Черногория откроет дипломатический офис в Баку

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Черногория открывает дипломатический офис в Баку.
Как сообщает Report, решение об этом было принято на 103-й сессии правительства Черногории под председательством премьер-министра Душко Марковича.
Отмечается, что данный офис будет находится в подчинении посольства Черногории в Турции.
Напомним, в Баку также функционирует почетное консульство Черногории, которое продолжит свою деятельность.
Tural AsadiАвтор новости