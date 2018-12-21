Черногория откроет дипломатический офис в Баку

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Черногория открывает дипломатический офис в Баку.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на 103-й сессии правительства Черногории под председательством премьер-министра Душко Марковича.

Отмечается, что данный офис будет находится в подчинении посольства Черногории в Турции.

Напомним, в Баку также функционирует почетное консульство Черногории, которое продолжит свою деятельность.