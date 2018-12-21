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    Черногория откроет дипломатический офис в Баку

    Дипломатическое представительство будет находится в подчинении посольства Черногории в Турции

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Черногория открывает дипломатический офис в Баку.

    Как сообщает Report, решение об этом было принято на 103-й сессии правительства Черногории под председательством премьер-министра Душко Марковича.

    Отмечается, что данный офис будет находится в подчинении посольства Черногории в Турции.

    Напомним, в Баку также функционирует почетное консульство Черногории, которое продолжит свою деятельность. 

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