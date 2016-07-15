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    Чавушоглу: Нормализация отношений с Россией окажет положительное влияние на нагорно-карабахское урегулирование

    18 июля в Анкаре состоится заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью старшего лейтенанта азербайджанской армии.

    Как сообщает Report, М. Чавушоглу призвал Армению прекратить подобные действия.

    "Нормализация отношений с Россией несомненно окажет положительное влияние на нагорно-карабахское урегулирование", - заявил Чавушоглу, напомнив, что Турция является членом Минской группы ОБСЕ.

    По словам министра, 18 июля в Анкаре состоится заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 

    Вечером 14 июля в результате снайперского огня, открытого врагом в направлении Агдамского района фронта, пал шехидом военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, старший лейтенант Мамедов Тогрул Сайяд оглу. 

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