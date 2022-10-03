О нас

Чавушоглу: Помогаем поставлять азербайджанский газ в страны Восточной Европы

Чавушоглу: Помогаем поставлять азербайджанский газ в страны Восточной Европы Турция оказывает поддержку Азербайджану в поставках газа в страны Восточной Европы.
Внешняя политика
3 октября 2022 г. 17:48
Чавушоглу: Помогаем поставлять азербайджанский газ в страны Восточной Европы

Турция оказывает поддержку Азербайджану в поставках его газа в страны Восточной Европы.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, на сегодняшний день Турция не страдает от мирового энергетического кризиса, что является показателем разумной политики страны.

Также Чавушоглу подчеркнул, что Турция укрепит сотрудничество с Ливией, так как двусторонние соглашения основаны на принципе взаимной выгоды.

Сегодня планировалось подписание меморандума по газу между Турцией и Ливией, что еще больше укрепит сотрудничество между двумя странами, считает Чавушоглу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkish FM: ‘We help deliver Azerbaijani gas to Eastern European countries’
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı: "Azərbaycan qazının Şərqi Avropa ölkələrinə çatdırılmasına kömək edirik"

Другие новости из категории

Азербайджан избран членом Совета Международного союза электросвязи
Азербайджан избран членом Совета Международного союза электросвязи
3 октября 2022 г. 18:23
МИД: Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась
МИД: Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась
3 октября 2022 г. 17:56
Сахиба Гафарова примет участие на заседании G20 в Индонезии
Сахиба Гафарова примет участие на заседании G20 в Индонезии
3 октября 2022 г. 17:09
МИД Азербайджана поздравил Корею с Национальным днем
МИД Азербайджана поздравил Корею с Национальным днем
3 октября 2022 г. 14:10
МИД Азербайджана поздравил Германию
МИД Азербайджана поздравил Германию
3 октября 2022 г. 12:18
Посол Великобритании: Я высоко ценю поддержку и помощь Азербайджана Украине
Посол Великобритании: Я высоко ценю поддержку и помощь Азербайджана Украине
3 октября 2022 г. 12:15
Президент Ильхам Алиев принял главу Международной шахматной федерации
Президент Ильхам Алиев принял главу Международной шахматной федерации
3 октября 2022 г. 12:05
Глава МИД Азербайджана проинформировал госсекретаря Швейцарии о встрече с Мирзояном
ФотоГлава МИД Азербайджана проинформировал госсекретаря Швейцарии о встрече с Мирзояном
3 октября 2022 г. 12:03
Ильхам Алиев поздравил президента Кореи
Ильхам Алиев поздравил президента Кореи
3 октября 2022 г. 11:17
Президент Азербайджана поздравил германского коллегу
Президент Азербайджана поздравил германского коллегу
3 октября 2022 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi