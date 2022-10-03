Чавушоглу: Помогаем поставлять азербайджанский газ в страны Восточной Европы

Турция оказывает поддержку Азербайджану в поставках газа в страны Восточной Европы.

Турция оказывает поддержку Азербайджану в поставках его газа в страны Восточной Европы.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, на сегодняшний день Турция не страдает от мирового энергетического кризиса, что является показателем разумной политики страны.

Также Чавушоглу подчеркнул, что Турция укрепит сотрудничество с Ливией, так как двусторонние соглашения основаны на принципе взаимной выгоды.

Сегодня планировалось подписание меморандума по газу между Турцией и Ливией, что еще больше укрепит сотрудничество между двумя странами, считает Чавушоглу.