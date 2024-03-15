Бывший гендиректор ЮНЕСКО: Образование в мире находится в кризисном состоянии

Бывший генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова считает, что на данный момент образование в мире находится в кризисном состоянии.

Бывший генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова считает, что на данный момент образование в мире находится в кризисном состоянии.

Как сообщает Report, об этом она заявила на пятой панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

Бокова подчеркнула, что аналогичная ситуация наблюдалась еще до пандемии коронавируса: "Более 15 миллионов женщин живут в нищете, от этого страдают и дети, они достигают школьного возраста, но не умеют читать и писать. Мы говорим о переходе на зеленую энергию, однако у нас нет достаточного количества специалистов. Необходимо создать научные узлы. Каждая страна должна проводить научные и климатические исследования".