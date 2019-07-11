Махмуд Мамедгулиев: Будущее "Восточного партнерства" зависит от безопасности и стабильности в регионе

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"Будущее и успех программы ЕС "Восточное партнерство" зависит от сохранения безопасности и стабильности в регионе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом во время выступления на проходящей в Батуми конференции по случаю 10-летия программы "Восточное партнерство" сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, у Азербайджана можно сказать имеется стратегическое партнерство со всеми соседними странами.

И.Мамедгулиев сказал, что как указано в резолюции Европарламента в связи с европейской политикой соседства, страна-участница "Восточного партнерства" не может оккупировать территорию другой страны-партнера.

Замминистра отметил, что между Азербайджаном, Азией и Европой существуют 4 основных коридора: "В коридоры Восток-Запад, Юг, Юг-Запад, Север-Запад вкладываются большие инвестиции".

М.Мамедгулиев отметил, что Азербайджан путем реализации Южного газового коридора продолжает стратегическое партнёрство с ЕС.

По словам замминистра, в Азербайджане наряду с экономическим реформами проводятся широкомасштабные реформы в сфере усиления государственного управления, законодательства, прав человека, борьбы с коррупцией и др.