​Британский министр: Соединенное Королевство высоко оценивает отношения с Азербайджаном

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Соединенное Королевство высоко оценивает активные отношения с Азербайджаном. Это очень ясно проявляется в области энергетики".

Как передает Report, об этом говорится в послании государственного министра Великобритании по бизнесу, предприятиям и энергетике Мэтью Хэнкока адресованном встречи министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку.

Слова министра передал посол Великобритании в Азербайджане Ирфан Сиддиг.

Дипломат сказал:

- Соединенное Королевство является стратегическим партнером Азербайджана и страной, которая сильно поддерживает Южный газовый коридор. Мы очень рады, что являемся участником этой инициативы – Консультативного совета и оказываем устойчивую поддержку данному проекту и делу его успешного осуществления.

Потом посол зачитал адресованное в связи с мероприятием послание государственного министра Великобритании. В послании говорится:

"Соединенное Королевство высоко оценивает активные отношения с Азербайджаном. Это очень ясно проявляется в области энергетики. Осуществив в предыдущий 20-летний период успешное сотрудничество, Соединенное Королевство намеренно и впредь еще больше укреплять отношения с Азербайджаном и продолжать сотрудничество, связанное с взаимными эффективными проектами. С этой точки зрения мы серьезно поддерживаем Южный газовый коридор. Проект "Южного газового коридора", являясь важным стратегическим проектом, будет обеспечивать новый источник в газоснабжении Европейского Союза и принесет большую пользу экономикам Азербайджана, Соединенного Королевства и других стран-партнеров. С этой точки зрения я хочу выразить руководству Азербайджана глубокую признательность в связи с проектом. Азербайджан всегда играл ведущую роль в деле поддержки Южного газового коридора".

В послании отмечена высокая оценка деятельности Президента Ильхама Алиева по успешному осуществлению проекта "Южного газового коридора" и подчеркнуто его стратегическое значение: "Соединенное Королевство сделает все возможное для оказания мощной поддержки делу обеспечения энергетических рынков Европы азербайджанским газом".