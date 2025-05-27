Бразилия ждет от Азербайджана разработки дорожной карты для COP30

Замглавы МИД Ялчин Рафиев назвал главные ожидания Бразилии, как председателя климатической конференции COP30, от Азербайджана.
Как передает Report, в беседе с журналистами Рафиев отметил, что это выполнение решений по климатическому финансированию, принятых в Баку, и разработка конкретных направлений и дорожной карты для увеличения финансирования с 300 млрд до 1,3 трлн долларов.
Замминистра подчеркнул, что Азербайджан как председатель COP29 продолжает сотрудничать с Бразилией. "В июне в Белеме состоится сессия вспомогательных органов, где будут представлены предварительные проекты", - добавил он.