О нас

Бразилия ждет от Азербайджана разработки дорожной карты для COP30

Бразилия ждет от Азербайджана разработки дорожной карты для COP30 Бразилия ждет от Азербайджана разработки дорожной карты для COP30
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 16:18
Бразилия ждет от Азербайджана разработки дорожной карты для COP30

Замглавы МИД Ялчин Рафиев назвал главные ожидания Бразилии, как председателя климатической конференции COP30, от Азербайджана.

Как передает Report, в беседе с журналистами Рафиев отметил, что это выполнение решений по климатическому финансированию, принятых в Баку, и разработка конкретных направлений и дорожной карты для увеличения финансирования с 300 млрд до 1,3 трлн долларов.

Замминистра подчеркнул, что Азербайджан как председатель COP29 продолжает сотрудничать с Бразилией. "В июне в Белеме состоится сессия вспомогательных органов, где будут представлены предварительные проекты", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Brazil expects roadmap from Azerbaijan for COP30
Версия на азербайджанском языке Braziliya COP30 üçün Azərbaycandan yol xəritəsi istəyir

Другие новости из категории

Посол Украины обсудил межпарламентское сотрудничество с вице-спикером Милли Меджлиса
Посол Украины обсудил межпарламентское сотрудничество с вице-спикером Милли Меджлиса
27 мая 2025 г. 16:49
Багаджати: Обвинять ислам и мусульман во всех бедах несправедливо
Багаджати: Обвинять ислам и мусульман во всех бедах несправедливо
27 мая 2025 г. 16:27
Ялчын Рафиев: В нормализация между Азербайджаном и Арменией наблюдается важный процесс
Ялчын Рафиев: В нормализация между Азербайджаном и Арменией наблюдается важный процесс
27 мая 2025 г. 16:18
Фидан: Турция и РФ приветствуют мирные усилия Азербайджана в регионе
Фидан: Турция и РФ приветствуют мирные усилия Азербайджана в регионе
27 мая 2025 г. 14:34
Президент Хорватии направил поздравительное письмо лидеру Азербайджана
Президент Хорватии направил поздравительное письмо лидеру Азербайджана
27 мая 2025 г. 14:07
Президент Таджикистана поздравил Ильхама Алиева
Президент Таджикистана поздравил Ильхама Алиева
27 мая 2025 г. 14:03
Египетский ученый: Бездумный подход к исламскому наследию ведет к искаженному восприятию религии
Египетский ученый: Бездумный подход к исламскому наследию ведет к искаженному восприятию религии
27 мая 2025 г. 13:48
Самолет премьера Пакистана приземлился в международном аэропорту Лачына
Самолет премьера Пакистана приземлился в международном аэропорту Лачына
27 мая 2025 г. 13:46
Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева
Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева
27 мая 2025 г. 13:41
Мохаммед Шуммари: Необходимо усиливать роль СМИ в борьбе с исламофобией
Мохаммед Шуммари: Необходимо усиливать роль СМИ в борьбе с исламофобией
27 мая 2025 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi