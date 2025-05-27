Бразилия ждет от Азербайджана разработки дорожной карты для COP30

Бразилия ждет от Азербайджана разработки дорожной карты для COP30

Замглавы МИД Ялчин Рафиев назвал главные ожидания Бразилии, как председателя климатической конференции COP30, от Азербайджана.

Как передает Report, в беседе с журналистами Рафиев отметил, что это выполнение решений по климатическому финансированию, принятых в Баку, и разработка конкретных направлений и дорожной карты для увеличения финансирования с 300 млрд до 1,3 трлн долларов.

Замминистра подчеркнул, что Азербайджан как председатель COP29 продолжает сотрудничать с Бразилией. "В июне в Белеме состоится сессия вспомогательных органов, где будут представлены предварительные проекты", - добавил он.