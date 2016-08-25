Более 170 азербайджанцев получили в британских вузах по программе Chevening - ФОТО

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ С 1994 года более 170 азербайджанцев получили образование в британских вузах в рамках программы Chevening.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс на мероприятии, посвященном программе Chevening.

По словам посла, эта программа действует в мире с 1983 года, с того времени ее выпускниками стали около 44 тысячи человек.

В Азербайджане программа Chevening действует с 1994 года. До сих пор в рамках программы образование в престижных вузах Великобритании получили более 170 азербайджанцев. Так, в 2015 году для участия в Chevening были отобраны 9 человек от Азербайджана, в 2016 году - 5 человек.

Посол К. Крофтс подчеркнула, что они обучаются в престижных вузах Дерема, Оксфорда, Глазго, Манчестера и др.

Она отметила, что набор на следующий год продолжается и завершится 8 ноября.

" Пройдя строгий отбор и получая образования в Великобритании, выпускники этой программы смогут ближе ознакомиться с ценностями и культурой нашей страны" , отметила посол.

Также она рассказала об инициативе создания Азербайджанской Ассоциации выпускников программы Chevening.