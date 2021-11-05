Боб Блэкмен: Азербайджан создал новую геополитическую реальность на Южном Кавказе

Член Палаты общин парламента Великобритании и глава межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен направил в парламент Азербайджана поздравительное письмо по случаю Дня Победы.

Член Палаты общин парламента Великобритании и глава межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен направил в парламент Азербайджана поздравительное письмо по случаю Дня Победы.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В письме говорится, что преднамеренное нападение Армении на населенные пункты и мирных жителей является грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года.

В письме также говорится, что Азербайджан, одержав победу в 44-дневной Отечественной войне, восстановил свою территориальную целостность и создал новую геополитическую реальность на Южном Кавказе. Великобритания надеется, что новая эра в Карабахе станет эрой восстановления и реконструкции.