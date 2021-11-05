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Боб Блэкмен: Азербайджан создал новую геополитическую реальность на Южном Кавказе

Боб Блэкмен: Азербайджан создал новую геополитическую реальность на Южном Кавказе Член Палаты общин парламента Великобритании и глава межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен направил в парламент Азербайджана поздравительное письмо по случаю Дня Победы.
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 18:52
Боб Блэкмен: Азербайджан создал новую геополитическую реальность на Южном Кавказе

Член Палаты общин парламента Великобритании и глава межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен направил в парламент Азербайджана поздравительное письмо по случаю Дня Победы.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В письме говорится, что преднамеренное нападение Армении на населенные пункты и мирных жителей является грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года.

В письме также говорится, что Азербайджан, одержав победу в 44-дневной Отечественной войне, восстановил свою территориальную целостность и создал новую геополитическую реальность на Южном Кавказе. Великобритания надеется, что новая эра в Карабахе станет эрой восстановления и реконструкции.

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Версия на английском языке Bob Blackman: Azerbaijan creates new geopolitical reality in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Bob Bləkmən: "Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıq yaratdı"

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