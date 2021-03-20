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Госсекретарь США принял участие в мероприятии по случаю праздника Новруз

Госсекретарь США принял участие в мероприятии по случаю праздника Новруз Состоялось онлайн-мероприятие, посвященное празднику Новруз в Вашингтоне, организованное посольствами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана, модератором которого выступили Международный центр «Мериди
Внешняя политика
20 марта 2021 г. 08:58
Госсекретарь США принял участие в мероприятии по случаю праздника Новруз
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Состоялось онлайн-мероприятие, посвященное празднику Новруз в Вашингтоне, организованное посольствами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана, модератором которого выступили Международный центр «Меридиан» и общество Oxus.

Как передает Report, об этом сообщили из Посольства Азербайджана в США.

В числе высокопоставленных гостей были госсекретарь США Энтони Блинкен, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам образования и культуры Мэтью Луссенхоп, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс и заместитель генерал-лейтенанта Национальной гвардии США Марк Сассевиль. Участники мероприятия поздравили по случаю Новруз байрамы.

В своем выступлении госсекретарь Э.Блинкен отметил, что Новруз ежегодно отмечают многие граждане США, и что этот праздник, имеющий тысячелетнюю историю, объединяет народ США с народами стран, организующих мероприятие. Он отметил, что Новруз - это новое начало, новые возможности и надежда на новое сотрудничество между США и всеми странами-организаторами мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ Dövlət katibi Azərbaycan və Orta Asiya ölkələrinin birgə təşkil etdiyi Novruz tədbirində - VİDEO

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