Блинкен: поддерживаем совместную деятельность Азербайджана и Армении для достижения прочного соглашения

Мы поддерживаем совместную деятельность Азербайджана и Армении для достижения прочного и достойного соглашения.

Мы поддерживаем совместную деятельность Азербайджана и Армении для достижения прочного и достойного соглашения.

Как передает Report , об этом написал Госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter.

"На этой неделе мы проводим мирные переговоры с министрами иностранных дел Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Национальном учебном центре иностранных дел. Диалог является ключом к прочному миру", - отметил Блинкен.

Напомним, что 27 июня госсекретарь США Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Позднее состоялась встреча в трехстороннем формате.

Переговоры продлятся до 29 июня.