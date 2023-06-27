Блинкен: поддерживаем совместную деятельность Азербайджана и Армении для достижения прочного соглашения

Мы поддерживаем совместную деятельность Азербайджана и Армении для достижения прочного и достойного соглашения.
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"На этой неделе мы проводим мирные переговоры с министрами иностранных дел Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Национальном учебном центре иностранных дел. Диалог является ключом к прочному миру", - отметил Блинкен.
Напомним, что 27 июня госсекретарь США Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Позднее состоялась встреча в трехстороннем формате.
Переговоры продлятся до 29 июня.