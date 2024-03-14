Бинали Йылдырым: Турция выступает за мир на Южном Кавказе

Турция выступает за установление мира в регионе Южного Кавказа.

Турция выступает за установление мира в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

По его словам, Турция проявила политическую волю и поддержала Азербайджан во время Второй Карабахской войны. Это также подтверждает приверженность Турции установлению мира на Южном Кавказе, сказал Йылдырым.

Йылдырым добавил, что Азербайджан смог освободить свои исторические земли от 30-летней оккупации, и восстановил территориальную целостность.