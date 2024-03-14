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Бинали Йылдырым: Турция выступает за мир на Южном Кавказе

Бинали Йылдырым: Турция выступает за мир на Южном Кавказе Турция выступает за установление мира в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 16:34
Бинали Йылдырым: Турция выступает за мир на Южном Кавказе

Турция выступает за установление мира в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

По его словам, Турция проявила политическую волю и поддержала Азербайджан во время Второй Карабахской войны. Это также подтверждает приверженность Турции установлению мира на Южном Кавказе, сказал Йылдырым.

Йылдырым добавил, что Азербайджан смог освободить свои исторические земли от 30-летней оккупации, и восстановил территориальную целостность.

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Версия на английском языке Binali Yildirim: Türkiye stands for peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım: Türkiyə Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar edilməsinə tərəfdardır

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