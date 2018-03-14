Бинали Йылдырым: Кто бы что не говорил, Низами Гянджеви - тюрок

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Кто бы что не говорил, Низами Гянджеви - азербайджанский тюрок".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на встрече со спикером парламента Азербайджана Огтаем Асадовым в Милли Меджлисе.

"Низами Гянджеви - гениальный человек, живший в XIII веке, он является азербайджанским тюрком. Хотя некоторые и хотят присвоить его себе, однако факт заключается в том, что Низами Гянджеви родился в Гяндже, жил в Гяндже и умер в Гяндже. Его "Хамсе" - пример для мировых ученых и поэтов. Я приветствую организацию международного мероприятия имени такого гения. Поэтому я хотел участвовать в этом мероприятии", - сказал премьер-министр.

Отметим, что Б.Йылдырым прибыл в Азербайджан для участия в VI Глобальном бакинском форуме. Форум проводится при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви.