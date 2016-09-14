Барак Обама поздравил президента Азербайджана с праздником Гурбан байрамы

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Мишель и я поздравляем Вас, мусульман всего мира и паломников, успешно завершивших Хадж, с Гурбан байрамы.

Священный Хадж является наглядной демонстрацией единения миллионов людей из различных стран с различной культурой для совершения молитв, глубоких размышлений и разделения добрых намерений.

Гурбан байрамы является моментом благотворительности, когда мусульмане, вспоминая готовность пророка Ибрагима принести в жертву своего сына, совершают богоугодные дела. Меня воодушевляет то, что миллионы мусульман в Соединенных Штатах и повсюду в мире оказывают помощь нуждающимся.

Миллионы людей теряют свои дома и общины в результате конфликтов и стихийных бедствий, пытаются создать для себя новые очаги, что постоянно напоминает нам о нашем моральном долге оказывать помощь нуждающимся. Помощь, самоотверженность и миротворчество составляют основу общих ценностей людей, представляющих все религии.

От имени американского народа нам хотелось бы поздравить мусульманские общины всего мира со священным Гурбан байрамы.

С праздником Гурбан байрамы, да примет Аллах ваш Хадж.

Искренне,

Барак Обама.

Президент Соединенных Штатов Америки".