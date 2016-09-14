Барак Обама поздравил президента Азербайджана с праздником Гурбан байрамы

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
Мишель и я поздравляем Вас, мусульман всего мира и паломников, успешно завершивших Хадж, с Гурбан байрамы.
Священный Хадж является наглядной демонстрацией единения миллионов людей из различных стран с различной культурой для совершения молитв, глубоких размышлений и разделения добрых намерений.
Гурбан байрамы является моментом благотворительности, когда мусульмане, вспоминая готовность пророка Ибрагима принести в жертву своего сына, совершают богоугодные дела. Меня воодушевляет то, что миллионы мусульман в Соединенных Штатах и повсюду в мире оказывают помощь нуждающимся.
Миллионы людей теряют свои дома и общины в результате конфликтов и стихийных бедствий, пытаются создать для себя новые очаги, что постоянно напоминает нам о нашем моральном долге оказывать помощь нуждающимся. Помощь, самоотверженность и миротворчество составляют основу общих ценностей людей, представляющих все религии.
От имени американского народа нам хотелось бы поздравить мусульманские общины всего мира со священным Гурбан байрамы.
С праздником Гурбан байрамы, да примет Аллах ваш Хадж.
Искренне,
Барак Обама.
Президент Соединенных Штатов Америки".
News DepartmentАвтор новости
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