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    Барак Обама поздравил президента Азербайджана с праздником Гурбан байрамы

    С праздником Гурбан байрамы, да примет Аллах ваш Хадж

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Мишель и я поздравляем Вас, мусульман всего мира и паломников, успешно завершивших Хадж, с Гурбан байрамы.

    Священный Хадж является наглядной демонстрацией единения миллионов людей из различных стран с различной культурой для совершения молитв, глубоких размышлений и разделения добрых намерений.

    Гурбан байрамы является моментом благотворительности, когда мусульмане, вспоминая готовность пророка Ибрагима принести в жертву своего сына, совершают богоугодные дела. Меня воодушевляет то, что миллионы мусульман в Соединенных Штатах и повсюду в мире оказывают помощь нуждающимся.

    Миллионы людей теряют свои дома и общины в результате конфликтов и стихийных бедствий, пытаются создать для себя новые очаги, что постоянно напоминает нам о нашем моральном долге оказывать помощь нуждающимся. Помощь, самоотверженность и миротворчество составляют основу общих ценностей людей, представляющих все религии.

    От имени американского народа нам хотелось бы поздравить мусульманские общины всего мира со священным Гурбан байрамы.

    С праздником Гурбан байрамы, да примет Аллах ваш Хадж.

    Искренне,

    Барак Обама.

    Президент Соединенных Штатов Америки".

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