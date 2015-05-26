​Барак Обама направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

"Соединенные Штаты верны сотрудничеству с Азербайджаном"

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Шлю Вам и азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю 28 Мая - Дня Республики. В то время, когда Вы отмечаете день создания в 1918 году первого светского демократического государства, большинство населения которого были мусульмане, знайте, что Соединенные Штаты верны сотрудничеству с Азербайджаном, который, основываясь на этом наследии, обеспечил для азербайджанцев процветающее и демократическое будущее.

Со дня обретения Азербайджаном независимости, Соединенные Штаты Америки оказывают сильную поддержку безопасности, демократическому и экономическому развитию Азербайджана. Мы делаем это, поскольку придаем высокую оценку двусторонним отношениям, партнерству в различных областях, в вопросах мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, агитации стабильности в Афганистане и из-за высокой оценки диверсификации поставок энергии в Европу.

Двустороннее партнерство также расширяется за счет связей между нашими народами. Обеспечение фундаментальных свобод всех граждан укрепит безопасность обеих стран и создаст возможность для более тесных связей между нашими правительствами.

Примите мои самые теплые пожелания по случаю Вашего национального праздника".