Воробьев: Баку вносит важный вклад в cтабильность на Южном Кавказе и Каспии

"Азербайджан играет важную роль в CНГ в силу своего транспортно-логистического и экономического потенциала. Баку вносит свой важный вклад в поддержание стабильности на Южном Кавказе и Каспии, является значимым политическим, экономическим и гуманитарным партнером для крупнейших стран СНГ, включая Россию".

Об этом в интервью российскому бюро Report заявил научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Воробьев.

Комментируя результаты встречи глав правительств стран СНГ в формате видеоконференции, на которой участники обсудили возможность устранения всех торговых барьеров на постсоветском пространстве, эксперт отметил, что их устранение в рамках СНГ маловероятно в силу различных интересов участников объединения. "А также в силу того, что решения в рамках СНГ зачастую не имеют мощных и четких механизмов исполнения. Тем не менее, подобные обсуждения - это шаг в правильном направлении. Если будет снята хотя бы часть торговых ограничений, и участники это примут, то такое развитие событий будет прогрессом", - отметил А. Воробьев.

"Я думаю, что в целом создание свободной экономической зоны СНГ отвечает интересам Азербайджана. В силу того, что внутренний рынок страны не такой емкий, как например, рынок РФ или совокупность рынков стран СНГ. В кризисные периоды рынок, к тому же, имеет тенденцию к сжатию. Азербайджану есть что предложить соседям. Но в то же время нужно быть готовым к притоку товаров из других стран с развитой промышленностью и производством товаров повседневного спроса. Однако азербайджанский потребитель от этого только выиграет", - резюмировал российский эксперт.