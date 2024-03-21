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Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана Официальный Баку призывает Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить провокационные заявления.
Внешняя политика
21 марта 2024 г. 14:58
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Официальный Баку призывает Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить провокационные заявления.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде к заявлениям премьер-министра Франции Габриэля Атталя на встрече с армянской общиной.

Гаджизаде назвал неприемлемыми необоснованные обвинения против Азербайджана, выдвинутые Атталем в ходе приема Координационного совета армянских организаций Франции 20 марта. По словам Гаджизаде, своими заявлениями Атталь в одностороннем порядке защищает Армению.

"Напоминаем премьеру Франции, который осудил антитеррористические меры Азербайджана против остатков ВС Армении на собственной суверенной территории, и обвинил нашу страну в якобы оккупации армянских территорий, что действия азербайджанской стороны не противоречат нормам и принципам международного права, а также принятым ранее резолюциям Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого является Франция", - говорится в комментарии.

Гаджизаде подчеркнул, что Франция закрывала глаза на 30-летнюю армянскую агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, и продолжает молчать перед лицом продолжающейся оккупации Арменией 8 азербайджанских сел. Учитывая это, безосновательные обвинения в адрес Азербайджана о применении силы абсурдны, отметил он.

Представитель МИД отметил, что Баку призывает французскую сторону извлечь уроки из истории, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и положить конец провокационным заявлениям.

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Версия на английском языке Baku calls on France not to interfere in Azerbaijan’s internal affairs
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı Fransanı Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamağa, təxribat xarakterli bəyanatlara son qoymağa çağırıb

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