Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Официальный Баку призывает Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить провокационные заявления.

Официальный Баку призывает Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить провокационные заявления.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде к заявлениям премьер-министра Франции Габриэля Атталя на встрече с армянской общиной.

Гаджизаде назвал неприемлемыми необоснованные обвинения против Азербайджана, выдвинутые Атталем в ходе приема Координационного совета армянских организаций Франции 20 марта. По словам Гаджизаде, своими заявлениями Атталь в одностороннем порядке защищает Армению.

"Напоминаем премьеру Франции, который осудил антитеррористические меры Азербайджана против остатков ВС Армении на собственной суверенной территории, и обвинил нашу страну в якобы оккупации армянских территорий, что действия азербайджанской стороны не противоречат нормам и принципам международного права, а также принятым ранее резолюциям Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого является Франция", - говорится в комментарии.

Гаджизаде подчеркнул, что Франция закрывала глаза на 30-летнюю армянскую агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, и продолжает молчать перед лицом продолжающейся оккупации Арменией 8 азербайджанских сел. Учитывая это, безосновательные обвинения в адрес Азербайджана о применении силы абсурдны, отметил он.

Представитель МИД отметил, что Баку призывает французскую сторону извлечь уроки из истории, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и положить конец провокационным заявлениям.