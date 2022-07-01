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Бакинская конференция парламентской сети ДН продолжает свою работу

Бакинская конференция парламентской сети ДН продолжает свою работу Сегодня в Баку продолжает свою работу конференция парламентской сети Движения неприсоединения.
Внешняя политика
1 июля 2022 г. 11:27
Бакинская конференция парламентской сети ДН продолжает свою работу

Сегодня в Баку продолжает свою работу конференция парламентской сети Движения неприсоединения.

Как передает Report, второй день конференции проходит под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

Отметим, что в мероприятии принимают участие парламентские делегации более 40 стран мира, представители 9 международных парламентских организаций. Делегации 15 стран возглавляют спикеры их парламентов.

Конференция завершит свою работу сегодня, а завтра гости отправятся в культурную столицу Азербайджана город Шушу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransı davam edir

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