Бакинская конференция парламентской сети ДН продолжает свою работу

Сегодня в Баку продолжает свою работу конференция парламентской сети Движения неприсоединения.

Сегодня в Баку продолжает свою работу конференция парламентской сети Движения неприсоединения.

Как передает Report, второй день конференции проходит под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

Отметим, что в мероприятии принимают участие парламентские делегации более 40 стран мира, представители 9 международных парламентских организаций. Делегации 15 стран возглавляют спикеры их парламентов.

Конференция завершит свою работу сегодня, а завтра гости отправятся в культурную столицу Азербайджана город Шушу.