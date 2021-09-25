О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байрамов при участии сопредседателей Минской группы встретился с главой МИД Армении  

Байрамов при участии сопредседателей Минской группы встретился с главой МИД Армении   В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе противоположной стороны состоялись встречи министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шафером из США, Стефаном Висконти и
Внешняя политика
25 сентября 2021 г. 02:35
Байрамов при участии сопредседателей Минской группы встретился с главой МИД Армении  
Джейхун Байрамов

В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе противоположной стороны состоялись встречи министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шафером из США, Стефаном Висконти из Франции и Игорем Ховаевым из России, а также с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном при участии сопредседателей.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам продвижения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учетом новых реалий, сложившихся в регионе.

До внимания противоположной стороны была доведена известная позиция Азербайджана по постконфликтной ситуации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəhbəri həmsədrlərin iştirakı ilə Ermənistan xarici işlər naziri ilə görüşüb

Другие новости из категории

Байрамов встретился в ООН с коллегами из Движения неприсоединения
ФотоБайрамов встретился в ООН с коллегами из Движения неприсоединения
25 сентября 2021 г. 00:32
Хикмет Гаджиев встретился с замминистром иностранных дел Ирана
Хикмет Гаджиев встретился с замминистром иностранных дел Ирана
24 сентября 2021 г. 22:54
Глава МИД Азербайджана встретился с верховным представителем ЕС
ФотоГлава МИД Азербайджана встретился с верховным представителем ЕС
24 сентября 2021 г. 20:37
По инициативе Азербайджана в СПЧ ООН распространилось заявление в связи с минами
По инициативе Азербайджана в СПЧ ООН распространилось заявление в связи с минами
24 сентября 2021 г. 19:32
Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Франции
Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Франции
24 сентября 2021 г. 18:56
Глава МИД проинформировал представителя ООН об использовании Арменией иностранных наемников
Глава МИД проинформировал представителя ООН об использовании Арменией иностранных наемников
24 сентября 2021 г. 17:41
105 кандидатов-азербайджанцев примут участие на выборах в Грузии
105 кандидатов-азербайджанцев примут участие на выборах в Грузии
24 сентября 2021 г. 17:03
Исполнительный секретарь: Азербайджан играет большую роль в экономическом развитии СНГ
Исполнительный секретарь: Азербайджан играет большую роль в экономическом развитии СНГ
24 сентября 2021 г. 15:36
Мэр Белграда предложил наладить сотрудничество с Баку
Мэр Белграда предложил наладить сотрудничество с Баку
24 сентября 2021 г. 15:05
Ситуацию с мигрантами в Азербайджане обсудят в Комитете ООН
Ситуацию с мигрантами в Азербайджане обсудят в Комитете ООН
24 сентября 2021 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi