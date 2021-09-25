Байрамов при участии сопредседателей Минской группы встретился с главой МИД Армении

В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе противоположной стороны состоялись встречи министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шафером из США, Стефаном Висконти и

В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе противоположной стороны состоялись встречи министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шафером из США, Стефаном Висконти из Франции и Игорем Ховаевым из России, а также с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном при участии сопредседателей.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам продвижения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учетом новых реалий, сложившихся в регионе.

До внимания противоположной стороны была доведена известная позиция Азербайджана по постконфликтной ситуации.