Байрамов: Третий раунд переговоров по проекту мирного договора может пройти до конца года

Третий раунд переговоров по проекту мирного договора между Арменией и Азербайджаном может пройти до конца года.

Третий раунд переговоров по проекту мирного договора между Арменией и Азербайджаном может пройти до конца года.

Как сообщает российское бюро Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Третий пакет комментариев азербайджанской стороны уже представлен армянской стороне, и мы думаем, что до конца текущего года представляется возможным провести третий раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного договора", заявил Байрамов.