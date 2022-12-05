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Байрамов: Третий раунд переговоров по проекту мирного договора может пройти до конца года

Байрамов: Третий раунд переговоров по проекту мирного договора может пройти до конца года Третий раунд переговоров по проекту мирного договора между Арменией и Азербайджаном может пройти до конца года.
Внешняя политика
5 декабря 2022 г. 15:40
Байрамов: Третий раунд переговоров по проекту мирного договора может пройти до конца года

Третий раунд переговоров по проекту мирного договора между Арменией и Азербайджаном может пройти до конца года.

Как сообщает российское бюро Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Третий пакет комментариев азербайджанской стороны уже представлен армянской стороне, и мы думаем, что до конца текущего года представляется возможным провести третий раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного договора", заявил Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Sülh müqaviləsi üzrə danışıqların üçüncü raundu ilin sonuna qədər baş tuta bilər"
Версия на английском языке Bayramov: Third round of talks on draft peace treaty may take place before end of year

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