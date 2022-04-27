Байрамов: Нормализация отношений Азербайджана и Армении - в интересах всего региона

Нормализация отношений Азербайджана и Армении послужит интересам всех стран Южного Кавказа.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Грузии Илией Дарчиашвили.
"В этом заинтересована и Грузия. Южный Кавказ - наш общий дом. Наши отношения с Грузией может использовать как модель, пример удачного сотрудничества", - заявил глава МИД Азербайджана.
Он добавил, что Армения также может занять свое место в международных и региональных проектах, соблюдая нормы и принципы международного права.