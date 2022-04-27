Глава МИД: Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность друг друга

Отношения Азербайджана и Грузии базируются на принципах уважения и добрососедства.

Отношения Азербайджана и Грузии базируются на принципах уважения и добрососедства.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Грузии Илией Дарчиашвили.

По словам главы МИД, страны взаимно поддерживают территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга.

За 30 лет с момента установления дипотношений между Азербайджаном и Грузией были подписаны 113 договоров, еще 19 находятся на рассмотрении.

Страны также сотрудничают в рамках международных организаций, и поддерживают друг друга на мировой арене.