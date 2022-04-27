О нас
Аудио новости

Глава МИД: Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность друг друга

Глава МИД: Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность друг друга Отношения Азербайджана и Грузии базируются на принципах уважения и добрососедства.
Внешняя политика
27 апреля 2022 г. 13:07
Глава МИД: Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность друг друга
Джейхун Байрамов

Отношения Азербайджана и Грузии базируются на принципах уважения и добрососедства.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Грузии Илией Дарчиашвили.

По словам главы МИД, страны взаимно поддерживают территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга.

За 30 лет с момента установления дипотношений между Азербайджаном и Грузией были подписаны 113 договоров, еще 19 находятся на рассмотрении.

Страны также сотрудничают в рамках международных организаций, и поддерживают друг друга на мировой арене.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта
В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта
23 апреля 2022 г. 12:27
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
23 апреля 2022 г. 17:31
Православные Азербайджана отмечают Пасху
ФотоПравославные Азербайджана отмечают Пасху
24 апреля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi