Глава МИД: Азербайджан и Грузия поддерживают территориальную целостность друг друга

Отношения Азербайджана и Грузии базируются на принципах уважения и добрососедства.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Грузии Илией Дарчиашвили.
По словам главы МИД, страны взаимно поддерживают территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга.
За 30 лет с момента установления дипотношений между Азербайджаном и Грузией были подписаны 113 договоров, еще 19 находятся на рассмотрении.
Страны также сотрудничают в рамках международных организаций, и поддерживают друг друга на мировой арене.